Neymar Neymar chega de helicóptero no CT Rei Pelé para primeiro treino no Santos Atacante de 32 anos deve estrear contra o Botafogo-SP na próxima quarta-feira, pelo Paulistão

Neymar chegou de helicóptero, na manhã desta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé para o seu primeiro treino como novo jogador do Santos. O atacante de 32 anos desembarcou por volta de 8h15 para a apresentação marcada às 8h30.

Neymar estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, após ganhar folga no final de semana, e fazia trabalhos em sua academia particular. O novo camisa 10 do time paulista foi de helicóptero direto para Santos para começar os treinamentos com seus novos companheiros.

O atacante assinou contrato até o fim de junho e foi apresentado na tarde da última sexta-feira (31), em evento na Vila Belmiro. Agora, Neymar começa os treinamentos com a camisa do Santos para estrear contra o Botafogo-SP, na quarta, no dia de seu aniversário, pelo Campeonato Paulista.

Para chegar ao Santos, Neymar rescindiu o contrato com o Al-Hilal cinco meses antes do vínculo se encerrar. O craque brasileiro tinha contrato com o clube saudita até junho, mas vinha conversando pela rescisão antecipada. Após passagem marcada por lesões (uma delas, que o tirou de campo por mais de um ano), ele não foi inscrito no Campeonato Saudita nesta temporada.

Inicialmente, o brasileiro ficará no clube paulista até junho, disputando o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, mas há esperanças de que o Peixe consiga mantê-lo até o final do ano. O jogador encara a volta ao Brasil como uma chance de retomar o alto nível.

Em 16 meses de Al-Hilal, Neymar atuou em apenas sete jogos, com um gol e duas assistências. Ele foi anunciado pelo clube em agosto de 2023, numa negociação junto ao PSG na casa dos 90 milhões de euros (R$ 485 milhões, na cotação da época).

Já no Santos, o jogador estava no clube desde o sub-11 e colecionou troféus, como da Libertadores (2011), Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012) e Copa do Brasil (2010). A passagem pelo Barcelona também marcou a carreira dele, com a formação do trio "MSN" ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

