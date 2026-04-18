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futebol Neymar coloca Lamine Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Apesar da recente queda europeia do jogador, Neymar mostrou confiança no futuro de Yamal e projetou conquistas importantes

Neymar rasgou elogios a Lamine Yamal em entrevista ao canal Ziggo Sport e colocou o jovem do Barcelona em um patamar raríssimo no futebol mundial. O brasileiro afirmou que o atacante de 18 anos já pode ser comparado a grandes nomes da história pela forma como vem se destacando tão cedo.

"Eu realmente acredito que ele é uma das maiores sensações adolescentes que o futebol já viu. Teve o Messi, teve eu… mas o que esse garoto está fazendo aos 18 anos é simplesmente irreal", disse Neymar.

O camisa 10 também comentou a eliminação do Barcelona na Champions League, diante do Atlético de Madrid, e demonstrou empatia pelo jovem.

"Eu senti por ele quando ele foi eliminado da UCL. Ele deu tudo de si, até provocou a virada. Mas isso é futebol, qualquer coisa pode acontecer."

Apesar da queda europeia, Neymar mostrou confiança no futuro de Yamal e projetou conquistas importantes. "O tempo dele está chegando. Espero que ele vença no ano que vem… e por que não o Ballon d’Or também?"

Na sequência, o brasileiro reforçou a admiração pelo jogador e indicou que acompanhará de perto sua trajetória. "Ele é especial. Um daqueles jogadores por quem eu sempre vou torcer."

Principal nome do Barcelona na temporada, Lamine Yamal soma 44 jogos, com 23 gols e 17 assistências. O time catalão lidera o Campeonato Espanhol com folga sobre o Real Madrid.

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