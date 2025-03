Neymar comemora retorno à Seleção Brasileira: "Feliz em estar de volta"

A- A+

O atacante Neymar está de volta à seleção brasileira. Após quase um ano e meio sem vestir a Amarelinha, o jogador do Santos foi chamado pelo técnico Dorival Júnior, na convocação desta quinta-feia, para os jogos contra Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias, e comemorou o seu retorno nas redes sociais.

"Feliz em estar de volta", escreveu Neymar nas redes sociais.

O maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols rompeu o ligamento cruzado anterior em outubro de 2023 e retorna à seleção após quase um ano e meio.

A última vez de Neymar com a Amarelinha havia sido na derrota para o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias.

E foi também ali que teve início um dos períodos mais dramáticos de sua carreira.



Lesões em série fizeram com que o atacante não jogasse mais pela seleção desde então e fosse a campo apenas duas vezes em pouco mais de 15 meses pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Uma má fase que parece ter ficado para trás com o retorno ao Santos.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar já soma 524 minutos em campo, o que dá quase seis partidas completas.



Com exceção da estreia, atuou por mais de uma etapa em todas as demais. E, nos 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, há 11 dias, permaneceu do início ao fim. Além disso, o camisa 10 já balançou as redes três vezes.

