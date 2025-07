Neymar compra réplica de Batmóvel que custou mais de R$ 8 milhões; veja detalhes

A- A+

Apaixonado por Batman, Neymar agora tem um novo item de destaque na sua coleção de carros de luxo: uma réplica do Batmóvel. Avaliado em cerca de R$ 8,3 milhões, o veículo foi entregue ao craque nesta sexta-feira (11), após três anos de produção feita sob medida.

O modelo, criado pelo designer brasileiro Adhemar Cabral, é equipado com motor V8 e potência estimada entre 450 e 500 cavalos. Apesar da força sob o capô, o carro não pode circular em vias públicas, já que não possui emplacamento nem homologação. Por isso, poderá ser utilizado apenas em propriedades privadas.





Com um visual que parece ter saído diretamente das telas de cinema, a réplica homenageia um dos heróis favoritos de Neymar. O jogador compartilhou o novo brinquedo com seus seguidores nos stories do Instagram.

Adhemar Cabral já é conhecido no meio automobilístico. Suas réplicas de carros de Fórmula 1, simuladores e poltronas personalizadas fazem sucesso entre pilotos e colecionadores. Em seu perfil nas redes sociais, o designer celebrou a conclusão do projeto. “Acompanhe um pouco dos 3 anos enfrentando um dos maiores desafios da nossa jornada. Cada parafuso, cada solda… tudo feito com alma”, escreveu.

Ele ainda destacou o orgulho de ver o Tumbler — nome do modelo inspirado nos filmes do Batman — ganhar um novo lar. “Desafio superado. Satisfação imensa. Seguimos construindo sonhos com paixão”, completou. Veja detalhes:

