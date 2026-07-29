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Futebol Neymar confirma aposentadoria da seleção brasileira: "Agora não quero mais" Craque encerra sua trajetória com a camisa do Brasil com 80 gols em 130 jogos e quatro Copas do Mundo disputadas

Após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, ontem, pela Copa Sul-Americana, Neymar confirmou sua aposentadoria da seleção brasileira.

Na zona mista da Vila Belmiro, o craque santista disse que não vai mais vestir a camisa do Brasil depois de mais uma eliminação no mata-mata da Copa do Mundo.

— Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais — disse Neymar.

A última partida de Neymar pelo Brasil foi a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland marcou os dois gols dos noruegueses, enquanto o próprio camisa 10 descontou nos acréscimos.

Após o apito final, o craque deixou a entender que se aposentadoria da seleção, mas ainda não havia falado oficialmente.

Neymar encerra sua trajetória na seleção brasileira com 80 gols e 58 assistências em 130 jogos. Seu único título com a camisa da equipe principal do Brasil foi a Copa das Confederações 2013. Ele também ganhou a medalha de ouro na Olimpíada 2016, mas por uma equipe sub-23.

O camisa 10 disputou sua quarta Copa do Mundo pelo Brasil e entrou para o top-3 histórico da artilharia da seleção na competição, com nove gols marcados.

Na última edição, Neymar atuou contra Escócia, na fase de grupos, e Noruega, na partida derradeira das oitavas de final.

Neymar ainda foi "protagonista" no final do jogo contra a Noruega: fez um gol de pênalti no apagar das luzes; envolveu-se em uma discussão com o goleiro Orjan Nyland e dividiu opiniões; terminou seu quarto Mundial aos prantos e novamente sem conseguir alcançar o sonho do hexa.

Em Copas, Neymar também chegou à marca de 14 jogos disputados, o mesmo número de partidas que Pelé. Gilmar e Leão também disputaram a mesma quantidade de partidas.

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