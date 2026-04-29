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FUTEBOL Neymar consola menino que chorava de emoção antes de entrar em campo no San Lorenzo; veja vídeo Camisa 10 interrompeu protocolo, abraçou criança e protagonizou cena que acabou se tornando a imagem mais compartilhada de sua passagem pelo estádio argentino

No meio da expectativa pela entrada em campo, um pequeno gesto roubou a cena. Ao perceber um menino chorando de emoção momentos antes de pisar no gramado do estádio do San Lorenzo, Neymar Jr. interrompeu a movimentação, aproximou-se da criança, a abraçou e trocou algumas palavras com ela. O momento, registrado em vídeo, viralizou rapidamente nas redes sociais.

A cena aconteceu pouco antes do início da partida, quando crianças vestidas com uniforme do Mercado Livre estavam posicionadas para acompanhar os jogadores na entrada em campo. Um menino e uma menina haviam sido colocados à frente da fila para entrar com Neymar. Diante da proximidade com o ídolo, o garoto se emocionou e não conseguiu conter o choro.

Foi então que Neymar percebeu a situação. Em vez de seguir o protocolo, acolheu a criança em um gesto espontâneo que comoveu torcedores dentro e fora do estádio.

A visita do camisa 10 do Santos a San Lorenzo já carregava forte simbolismo. Havia grande mobilização entre torcedores argentinos que conseguiram ingresso para acompanhar a presença de um dos nomes mais marcantes do futebol brasileiro recente — ex-Barcelona, ex-Paris Saint-Germain e integrante do histórico trio “MSN”, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, formação que marcou época no clube catalão.

A repercussão da recepção levou Neymar a gravar uma mensagem aos torcedores do clube argentino.

— Olá, torcedores do San Lorenzo! Obrigado por me receberem tão bem. Nunca vou esquecer isso, o carinho que vocês deram a mim e à minha equipe. Fui muito bem recebido. Nunca tinha vivido algo assim fora do Brasil e, para mim, é um prazer e uma honra receber esse carinho — afirmou.

Neymar quiso agradecer a la gente de San Lorenzo por el cariño y se fue enamorado de tanto aliento.



¡Gran abrazo, Príncipe! pic.twitter.com/rAn2kQgw1J — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 29, 2026

Camisa e chuteiras viram lembranças da visita

A idolatria por Neymar também apareceu depois do apito final. O empate em 1 a 1 — com gols de Alexis Cuello e Gabriel “Gabigol” Barbosa — virou pano de fundo para uma fila informal por lembranças do craque brasileiro.

O zagueiro Ezequiel Herrera saiu como um dos mais sortudos: ficou com a camisa usada por Neymar na partida.

No caminho para o vestiário, o atacante ainda foi abordado por Nahuel Barrios e Fabricio López. Nahuel quis saber se havia uma camisa reserva. Neymar respondeu: “Não tenho mais...”

Fabricio López, porém, não saiu de mãos vazias: conseguiu as chuteiras do camisa 10.

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