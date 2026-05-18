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Copa do Mundo Neymar convocado para a Copa do Mundo: relembre último jogo do atacante pela seleção brasileira Maior artilheiro da seleção brasileira, o atacante de 34 anos teve a presença posta em dúvida ao longo do ciclo

Neymar está de volta à seleção brasileira. Convocado pela primeira vez desde 2023, o atacante integra a lista dos 26 jogadores convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Maior artilheiro da seleção brasileira, o atacante de 34 anos teve a presença posta em dúvida ao longo do ciclo. Esta foi sua primeira convocação sob o comando de Carlo Ancelotti.

O atacante perdeu boa parte do ciclo com uma grave lesão sofrida justamente em seu último jogo pela seleção. No dia 17 de outubro de 2023, o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa, e ainda viu Neymar saiu com uma entorse no joelho esquerdo.

No dia seguinte, veio o diagnóstico para o então jogador do Al-Hilal: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco. Ele só voltaria a atuar em outubro de 2024, mas não veste a Amarelinha desde então.

Neymar soma 128 jogos, 79 gols e 58 assistências pela seleção brasileira. Esta será a quarta Copa do Mundo de sua carreira.

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