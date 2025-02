A- A+

FUTEBOL Neymar critica bola do Campeonato Paulista: "Muito ruim" Atacante fez coro a Filipe Luís, técnico do Flamengo, que reclamou da mesma fornecedora

Após a derrota por 2 a 1 do Santos para o Corinthians, Neymar fez crítica à bola utilizada no Campeonato Paulista. O atacante pediu à fornecedora oficial que fizesse melhoras no produto e fez coro a Filipe Luís, técnico do Flamengo.

— Desde já, com todo respeito à Penalty, a patrocinadora da bola. Acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo. Essa bola é muito ruim e tem que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato.





A bola utilizada no Paulistão é a Penalty Ecoknit S11, a mesma utilizada no Campeonato Carioca. No Rio, ela foi alvo de críticas também do goleiro rubro-negro Rossi e de Thiago Silva, zagueiro do Fluminense.

— Como goleiro, não muda só para mim, mas para todos os jogadores. Temos que pensar três ou quatro vezes se conseguimos controlar ou não. Fica difícil — disse Rossi após o clássico contra o Fluminense, no último sábado.

— Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores, para os jogadores de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também com ela — criticou Filipe Luís.

