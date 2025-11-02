A- A+

Santos Neymar cumpre promessa e volta a doceria em Santos após dar R$ 100 adiantados; veja vídeo O craque do Santos também retornou aos gramados

Promessa feita, promessa cumprida. Dois dias depois de surpreender funcionárias de uma doceria em Santos ao parar o carro, entregar R$ 100 e garantir que voltaria para pegar os doces, Neymar reapareceu no local nesse sábado (1º) para buscar a sacola preparada pelas atendentes.

O atacante não desceu do veículo, mas conversou rapidamente com a responsável pelo estabelecimento, que aguardava na calçada para entregar os produtos.

"Eu vou te atropelar", disse o camisa 10 do Santos, em tom de brincadeira, antes de agradecer e deixar o local.

Veja o vídeo:

VEJA: Neymar cumpre promessa e volta na doceria em Santos para pegar seus doces.



pic.twitter.com/w8oNWnLoWM — CHOQUEI (@choquei) November 1, 2025

Entenda a história

Tudo começou na quarta-feira (29), quando o Neymar passou em frente à doceria, entregou o dinheiro pelas mãos da proprietária e prometeu voltar.

A loja, que registrou o momento nas redes sociais, está localizada na Rua Heitor Penteado, no bairro Marapé, que fica nas proximidades do Morro Santa Terezinha, onde o jogador comprou mansões para morar com a família em Santos.

Neymar em campo

Em campo, Neymar também está de volta. O camisa 10 entrou no segundo tempo do duelo com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, após 48 dias afastado para tratar uma lesão na coxa direita.

O jogo terminou empatado por 1 a 1, resultado que manteve o Santos em situação delicada no Campeonato Brasileiro.

