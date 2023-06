A- A+

nba Neymar declara torcida à Miami Heat na final da NBA e recebe convite de Butler para acompanhar jogo Butler é amigo pessoal de Neymar e tem uma boa relação com o Brasil, principalmente com o futebol, onde é torcedor declarado da Seleção Brasileira

O atacante Neymar, do PSG, que não joga desde fevereiro por conta de uma lesão no tornozelo, declarou sua torcida pelo Miami Heat na final da NBA, que começa nesta quinta-feira. O brasileiro entrou na torcida pelo time da Flórida por conta de sua amizade com o ala Jimmy Butler, que, inclusive, convidou o craque do futebol para acompanhar a decisão no ginásio.

Em um vídeo publicado pelo perfil oficial da NBA no Brasil, Neymar aparece dizendo que está acompanhando as finais e reiterou sua torcida pelo Miami por conta de seu amigo. Butler, em entrevista coletiva antes do grande jogo, convocou o craque brasileiro para a decisão.

"Ney, eu sei que você está assistindo. Você tem que vir ver o jogo! Mas ele é o meu cara. Parte da minha rotina nos dias de jogo e folga, assisto a todos os tipos de esportes de pessoas que me inspiraram a ser grande. Ele é um deles. Eu provavelmente já vi cada um de seus vídeos de destaque muitas vezes" afirmou Jimmy Butler.

Butler é amigo pessoal de Neymar e tem uma boa relação com o Brasil, principalmente com o futebol, onde é torcedor declarado da Seleção Brasileira. Na última Copa do Mundo, aliás, o americano foi filmado com a mão no peito no hino nacional brasileiro e vibrou com a vitória do Brasil sobre a Sérvia, pela fase de grupos.

Neymar, inclusive, já havia parabenizado o amigo americano pelo troféu Larry Bird de MVP da final do Leste, na última terça-feira. "MVP… Parabéns irmão, Jimmy Butler ♥️ Faltam 4 … ", postou o brasileiro nas suas redes sociais.

Nesta quinta-feira, Denver Nuggets e Miami Heat abrem a grande final da NBA na Ball Arena, em Denver, partindo de caminhos distintos. Enquanto o Heat seguiu trajetória heroica, se classificando aos playoffs na última vaga do play-in (repescagem) e precisou de 7 jogos para bater o Boston Celtics na final da Conferência Leste, os Nuggets vieram de melhor campanha da Conferência Oeste e deram poucas chances aos rivais no mata-mata, incluindo uma "varrida" de 4 a 0 no Los Angeles Lakers na final de conferência.

