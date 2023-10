A- A+

DE FORA Lesionado, atacante Neymar desabafa após confirmação de cirurgia no joelho; confira Jogador agradeceu ainda mensagens de apoio que vem recebendo de amigos, familiares e fãs

Depois de ter recebido a confirmação de que precisará ser submetido a uma cirurgia após a detecção de uma lesão em seu joelho esquerdo, o atacante Neymar, peça da Seleção Brasileira e também do Al Hilal, usou as redes sociais para fazer um desabafo na noite desta quarta-feira (18).

Postando uma foto em que aparece de costas em sua conta no X (antigo Twitter), Neymar agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo de familiares, amigos e fãs, e disse que o momento atual é marcado por dificuldades. Confira abaixo.

É um momento muito triste, o pior.

Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.

Fé eu tenho, até demais …

Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023

Neymar deixou o gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu, mancando, na noite da última terça-feira (17), quando o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse que exames "confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo" e que o atleta "passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões".

