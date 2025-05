A- A+

Futebol Neymar desabafa após queda do Santos: 'Vontade de sair dessa situação é maior que a tristeza' Peixe é o vice-lanterna do Brasileiro e caiu na Copa do Brasil diante do CRB

O atacante Neymar usou suas redes sociais nesta sexta-feira para mandar um recado à torcida do Santos e lamentar a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis para o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.



Após 36 dias afastado por conta de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, Neymar entrou aos 20 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu ajudar o Santos a tirar o 0 a 0 do placar. Como na Vila Belmiro o duelo também havia terminado empatado, dessa vez por 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. O time alagoano venceu por 5 a 4.



Neymar até marcou o seu, mas não foi suficiente para evitar a eliminação. Além da queda na Copa do Brasil, o Santos ocupa o 19° lugar no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.





"A vontade de sair dessa situação é maior do que a tristeza de agora!", escreveu Neymar nesta sexta-feira. O post foi publicado após sua entrevista polêmica ao fim da partida contra o CRB, quando o atleta criticou a postura do time e deixou em aberto se renovará o contrato.



O atual acordo de Neymar com o Santos se encerra no dia 30 de junho. O clube tem interesse em renovar, e o vínculo pode ser prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano.



Conforme apurado pelo Estadão, o novo compromisso entre Neymar e o Santos deve seguir um modelo contratual semelhante ao atual, mas pode incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.



No entendimento da cúpula santista, a volta de Neymar foi um sucesso fora das quatro linhas. Porém, na parte técnica, o camisa 10, por conta das lesões, não conseguiu estar presente em campo como se esperava.

