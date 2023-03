A- A+

futebol Neymar desembarca no Catar para passar por cirurgia no tornozelo direito O atacante de 31 anos, craque do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados por três a quatro meses após se lesionar em 19 de fevereiro contra o Lille

Neymar desembarcou em Doha nesta sexta-feira (10) para passar por uma cirurgia no tornozelo direito, o que o impedirá de jogar até o final da temporada, informou a agência de notícias oficial do Catar.

O atacante de 31 anos, craque do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados por três a quatro meses após se lesionar em 19 de fevereiro contra o Lille.

Neymar já sofreu um problema na mesma articulação na primeira partida da Copa do Mundo no Catar contra a Sérvia e só conseguiu voltar a jogar pela Seleção nas oitavas de final.

"Neymar chegou a Doha para ser operado no hospital Aspetar", notou a agência de notícias Qatar.

O renomado especialista James Clader e Pieter D'Hooghe, especialista em cirurgia de tornozelo do Aspetar Hospital, serão os responsáveis pela operação.

Neymar já foi tratado no Aspetar, por Calder, em janeiro de 2019. O jogador prometeu "voltar mais forte" após a intervenção.

Afetado pela decepção com a Copa do Mundo, diante da eliminação da seleção brasileira nas quartas de final contra a Croácia nos pênaltis, o jogador não vinha apresentando o ótimo desempenho exibido na primeira parte da temporada nos últimos jogos, mas continuou sendo um dos principais argumentos ofensivos Paris SG de Christophe Galtier com seus 13 gols e 11 assistências na Ligue 1 nesta temporada.

Abalado por lesões, caso não volte a jogar nesta temporada, desde sua chegada ao PSG em 2017 em uma transferência recorde de 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual), Neymar terá disputado apenas 49% dos jogos da Ligue 1 (112 de 228) , um saldo ruim para o jogador de futebol mais caro da história.

Veja também

futebol PSG fará oferta para comprar do governo maior estádio da França por R$ 3,27 bilhões