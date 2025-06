A- A+

FUTEBOL Neymar diz que está no auge há 15 anos e rebate críticas sobre festas e carnavais No intervalo da partida, o atacante ainda surpreendeu ao revelar que esteve muito próximo de defender o Fluminense no Mundial de Clubes deste ano

Em meio à recuperação de uma lesão que o mantém longe dos campos, Neymar voltou a ser o centro das atenções, desta vez, fora do futebol profissional. O atacante do Santos foi o anfitrião de um jogo festivo realizado na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, como parte de uma ação promovida por um de seus patrocinadores.

O evento reuniu um time diverso de convidados, entre eles jogadores, ex-jogadores, cantores, influenciadores digitais e amigos próximos do craque. Estavam presentes nomes como Lucas Paquetá, Diego Tardelli, Zé Roberto, Arthur Melo, Leo, o influenciador Luva de Pedreiro, além dos cantores MC Livinho e Marcos, da dupla sertaneja com Belutti.

Durante a transmissão ao vivo do evento pelo canal Flow, no YouTube, Neymar comentou sobre sua fase atual e rebateu as críticas que costuma receber por sua vida fora das quatro linhas.

“Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, foram todos os dias, mas foi só nos momentos que eu poderia ir, nas folgas ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na Seleção Brasileira… Então, é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que estou falando. Não é fácil chegar onde cheguei, então sinto muito orgulho de tudo que venho fazendo. Tem mais treino que talento. Mais dedicação... Tenho que fazer coisas que nenhum jogador faz. A idade vai chegando e as coisas vão ficando difíceis”, declarou.

Em campo, Neymar distribuiu dribles, deu assistências e marcou gol, mesmo longe do ritmo das competições oficiais. O jogo teve um caráter beneficente, com objetivo de arrecadar fundos para o Instituto Neymar Jr., organização social mantida pelo atleta.

No intervalo da partida, o atacante ainda surpreendeu ao revelar que esteve muito próximo de defender o Fluminense no Mundial de Clubes deste ano. Segundo ele, o negócio não foi concretizado por uma decisão pessoal em relação à sua preparação física.

“Tô bem fisicamente. Teve essas conversas de alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas eu preciso estar melhor fisicamente”, afirmou.

