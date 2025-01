A- A+

ENTREVISTA Neymar diz que PSG fracassou por causa de "ego" e admite "briguinha" com Mbappé; veja entrevista

O atacante Neymar considera que o poderoso PSG, no qual jogou ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, falhou devido ao ego dos jogadores e afirmou que o craque francês tinha ciúmes da sua boa relação com o astro argentino.

"Você tem que saber que não joga sozinho. Você tem que ter o outro cara do lado. 'O cara sou eu, tudo bem', mas quem é que vai te dar a bola?", disse 'Ney' em entrevista ao ex -atacante Romário publicado nesta quinta-feira (17).

"Era o ego de todo mundo. Um jogo era um, o outro era outro, o próximo eram quatro, cinco jogos seguidos, então não podia funcionar. Hoje em dia, se ninguém corre e ninguém se ajudar, é impossível ganhar", acrescentou no canal Romário TV no YouTube.





O camisa 10 da seleção brasileira, de 32 anos, dividiu o vestiário do PSG com Mbappé e Messi entre 2021 e 2023. Embora o trio tenha gerado muitas expectativas, não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa, grande aposta do clube francês.

No final da temporada 2023, o brasileiro partiu para o saudita Al-Hilal e o argentino, para o Inter Miami. Os dois fizeram amizade durante a passagem por Barcelona (2013-17), onde formaram um temível trio ofensivo ao lado do Uruguai Luis Suárez.

Além disso, em Paris, Neymar teve problemas com Mbappé.

Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo, quando chegou, foi fundamental. Eu brincava, dizia que ele seria um dos melhores, ajudava, conversava. Ele estava na minha casa. A gente saiu para jantar", disse 'Ney'.

"A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado. Acho que ele não queria que eu me dividisse com ninguém. Aí comecei as brigas, as mudanças de comportamento", acrescentou.

O maior artilheiro da história da seleção brasileira afirmou, porém, que no time parisiense teve seu melhor momento esportivo. Esse nível teria lhe permitido ganhar uma Bola de Ouro, garantido, mas suas lesões recorrentes acabaram com esse sonho.

“São lesões que me tiraram três meses, seis meses. Então, foi isso que me prejudicou”, argumentou.

"É óbvio que todo jogador quer ser o melhor do mundo e quer ter uma Bola de Ouro em casa. Mas não é algo que vai acabar com a minha vida, que eu vou ficar 'Po... não ganhei uma Bola de Ouro. Deus quis assim e acabou, vamos embora", acrescentou o craque.

Problemas físicos também prejudicaram sua passagem pelo Al-Hilal, onde ele disputou sete partidas em 16 meses.

A imprensa internacional especula que ele deixará o futebol saudita ao final do contrato, que termina em junho.

Embora tenha dito que está feliz na Arábia Saudita, Neymar afirmou que “em seis meses tudo pode mudar”.

