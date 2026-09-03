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FUTEBOL Neymar diz que sentiu incômodo na coxa e critica gramado da Vila Belmiro O meia-atacante do Santos passou a caminhar no gramado e, por algumas vezes, levou a mão na coxa direita. Ele foi substituído por Rony

Substituído no intervalo do jogo contra o Palmeiras, ontem, na Vila Belmiro, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Neymar se pronunciou sobre uma possível lesão. Em um post nas redes sociais, o atacante disse que sentiu um incômodo na coxa e fará exames para saber a gravidade da situação.





— Infelizmente senti um incômodo na coxa, farei exames e espero que não seja nada! Seguimos de cabeça erguida e foco no processo!!! — escreveu Neymar.





Neymar diz que sentiu dores na coxa — Foto: Reprodução

Neymar sentiu dores na coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo, e, aos 43 minutos, fez um sinal para o banco de reservas. O meia-atacante do Santos passou a caminhar no gramado e, por algumas vezes, levou a mão na coxa direita. Ele foi substituído por Rony.

Além da publicação para falar sobre uma possível lesão, Neymar detonou o gramado da Vila Belmiro na sequência. Em outro post, o craque santista disse que o campo estava cheio de buraco porque fizeram descompactação um dia antes do confronto contra o Palmeiras.





Neymar detona gramado da Vila Belmiro — Foto: Reprodução / Instagram

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro... Ontem foi o pior gramado que já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. Inacreditável!!! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo... e ainda por cima fazemos mais força para arranques e freiadas durante a corrida porque o campo está desregular, não foi atoa que 3 sentiram no primeiro tempo. Parabéns viu... Ótimo trabalho de merda — detonou Neymar.

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