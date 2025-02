A- A+

PROCURA Neymar ou Doncic: quem foi o atleta mais procurado do mundo na internet nos últimos dias? Atacante do Santos e armador do Los Angeles Lakers protagonizaram transferências bombásticas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro

Quem acompanhou o noticiário esportivo dos últimos dias não escapou de ler dois nomes: o do atacante Neymar, que retornou ao Santos e ao futebol brasileiro depois de 12 anos, e do armador esloveno Luka Doncic, que trocou o Dallas Mavericks pelo Los Angeles Lakers em negociação bombástica na NBA. Ícones de proporção mundial, os atletas atraíram a atenção do mundo do esporte em seus movimentos. Mas afinal, quem foi o mais procurado no mundo digital? O GLOBO verificou.

A ferramenta Google Trends, do gigante das buscas, mostra que o astro do futebol supera levemente o do basquete em interesse, quase num empate.

O serviço atribui um valor numérico às buscas em um sistema próprio de "pontos". Entre 28 de janeiro, quando o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou o retorno de Neymar ao clube, e a noite da última sexta-feira (7), Neymar registrou uma média de 18 pontos no interesse global, contra 17 de Doncic. O esloveno foi negociado com os Lakers no meio desse período, na madrugada (horário de Brasília) de 2 de fevereiro.

É exatamente no dia 2 que Doncic ultrapassa Neymar em interesse. O brasileiro "liderava" com cerca de 20 pontos, mas seu índice caiu para a casa dos 10 à medida que Doncic atingiu 100 pontos no dia da troca, registrando o pico de buscas. Nos dias seguintes, o interesse em ambos voltou a se equilibrar, e Neymar retomou a liderança sobre Doncic entre os dias 4 e 5 — no segundo, fez sua estreia diante do Botafogo-SP.

Os dados revelam ainda que Estados Unidos, Canadá e Austrália lideram as buscas por Doncic, que também desperta interesse na Rússia e no leste asiático. Já Neymar domina as pesquisas na América do Sul, na África e em partes do sul asiático e do Oriente Médio, além do México. Na Europa, a atenção do público se divide entre os dois atletas.

País fanático pelo futebol brasileiro, Bangladesh lidera as buscas por Neymar, seguido por Brasil, Bolívia, Nepal e Paraguai. Já Doncic é altamente procurado nas Filipinas (país com grande interesse pelo basquete), nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Sérvia.

