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Gravidez Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez; jogador será pai pela 5ª vez Eles já são pais de Mavi, de 2 anos, e Mel, de quase 1.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi serão pais mais uma vez. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a mulher do jogador da seleção brasileira confirmou que está grávida pela terceira vez, também de uma menina. Eles já são pais de Mavi, de 2 anos, e Mel, de quase 1.

No vídeo, o casal aparece com os olhos vendados para o chá revelação. Ao saber que seria pai de mais uma menina, o atleta brincou: "Eu vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser Spice Girls", em referência ao grupo pop britânico dos anos 90.

Neymar também aproveitou para revelar o desejo de ser pai novamente: "Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino".

Neymar também tem outros dois filhos de mãe diferentes. Helena nasceu em 2024, fruto da relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Já o primogênito Davi Lucca nasceu em 2011. Ele é fruto de um relacionamento breve entre Neymar e Carol Dantas.

O jogador segue em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e desfalcou o Brasil na estreia da Copa do Mundo.

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