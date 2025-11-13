Qui, 13 de Novembro

Neymar é cobrado em faixa colocada na frente do CT do Santos às vésperas de jogo com Palmeiras

A mensagem direcionada ao camisa 10 santista foi exposta na esquina das avenidas Waldemar Leão e Rangel Pestana, próxima ao CT Rei Pelé. "Neymar, vamos só jogar bola!

Neymar foi alvo de cobranças por parte da torcida do SantosNeymar foi alvo de cobranças por parte da torcida do Santos - Foto: Marcello Zambrana/Agif/Estadão Conteúdo

Uma faixa colocada na frente do CT do Santos nesta quinta-feira, 13, apresentou cobranças a Neymar. A mensagem direcionada ao camisa 10 santista foi exposta na esquina das avenidas Waldemar Leão e Rangel Pestana, próxima ao CT Rei Pelé. "Neymar, vamos só jogar bola!".

O jogador não teve boa atuação na derrota do último final de semana por 3 a 2, diante do Flamengo, no Maracanã. Além disso, o comportamento do atleta em campo chamou a atenção, cobrando companheiros de equipe e reclamando constantemente com a arbitragem.

Substituído no finalzinho do segundo tempo do jogo, Neymar mostrou insatisfação com a comissão técnica. De acordo com o site GE, porém, o atacante reconheceu o mau comportamento e até telefonou para o técnico Juan Pablo Vojvoda, admitindo os excessos. O jogador não será punido e a diretoria do Santos considera o caso como encerrado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equipe santista está em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Ocupando o 17º lugar, a equipe da Vila Belmiro é o primeiro time na zona de rebaixamento da competição com 33 pontos, dois a menos que o Vitória (35), 16º colocado.

Neste sábado, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Santos tem a chance de deixar a incômoda posição. No entanto, o desafio é justamente contra o líder Palmeiras. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) na Vila Belmiro.

