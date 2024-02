A- A+

jogador Neymar é criticado nas redes por vídeo fazendo musculação: "inimigo da execução" Público comentou a postura do jogador durante exercício, além de relembrar outros episódios do atleta na academia

Neymar vem sendo criticado nas redes sociais, após publicar um vídeo executando um exercíco de musculação, nesta quinta-feira (22). Nas imagens, o atleta está ao lado de um treinador, que é seu guia durante a atvidade. No entanto, a forma como ele realiza o exercício começou a ser criticada por internautas.

De acordo com os comentários deixados pelos usuários da rede social X (antigo Twitter), onde o conteúdo viralizou, o jogador não está fazendo a execução correta dos movimentos, o que pode causar dores e lesões.

Provavelmente estarei sendo cuzao



Mas eu não consigo conceber o cara ser um atleta dos mais bem pagos do mundo e ter a consciência corporal de uma ameba. pic.twitter.com/QfupSmeC7u — Lutty Shima (@luttyshimanutri) February 22, 2024

"Neymar treina musculação há 15 anos e todo treino dele parecer ser o primeir', escreveu uma internauta. "Parece um iniciante e não um cara que é esportista desde pequeno, anos fazendo esse exercício", comentou outro. "Por isso que ta sempre lesionado. Inimigo da execução", disse um terceiro, em tom de preocupação.

Os internautas ainda lembraram um vídeo antigo do jogador, quando ele ainda namorava a atriz Bruna Marquezine. Na gravação, os dois malham juntos na academia. Na época da publicação, o conteúdo também viralizou devido à execução duvidosa do atleta. "Toda vez que tô na academia e começo a fazer errado lembro do Neymar e me policio", relembrou um usuário.

O público ainda lamentou a postura do instrutor, que, segundo os usuários, deveria estar corrigindo a postura de Neymar e dando pioridade para a forma do exercício. "Eu fico agoniada com esse treinador no colo dele sem corrigir essa execução", escreveu uma. "Incompreensível um time pagar bilhões pra um cara treinar desse jeito e o professor (que provavelmente ganha muito) não corrigir", criticou outro.

Nos comentários, um usuário ainda deixou um vídeo, criado por um perfil conhecido no TikTok por mostrar a forma correta de executar os exercícios na academia. No conteúdo, o homem demonstra a maneira correta de utilizar o aparelho de musculação usado por Neymar no material compartilhado nesta quinta-feira.

