Neymar é denunciado pelo STJD por expulsão pela 'Lei Vini Jr.' no jogo Santos x Bahia

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Neymar foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, 26, por conta da expulsão pela "Lei Vini Jr." no duelo entre Santos e Bahia do último sábado, 24, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.



O atacante do clube paulista recebeu o cartão vermelho do árbitro Sávio Pereira Sampaio aos 33 minutos do segundo tempo por cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, volante da equipe baiana.



Ele será julgado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que consiste em "deixar de cumprir determinação da entidade de administração do desporto que estiver vinculado". O item prevê uma multa que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil de acordo com a gravidade da infração.



Além disso, a Procuradoria solicitou a aplicação do artigo 258 do CBJD, que aborda qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelo Código. A pena nesse quesito pode levar à suspensão de um a seis jogos.





Neymar será julgado pelo STJD na próxima quarta, 28. O Santos, por sua vez, volta a campo nesta mesma data, às 19h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras na Vila Belmiro.



O atacante do time do litoral paulista deu sua versão sobre o ocorrido logo após a partida. "O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o ele fez é muito sério."



Já Rodrigo detonou as falas de Neymar para ele durante o confronto. "Fui dar a mão para ele e ele jogou a bola em mim. Depois eu escutei uma série de coisas. Eu fui muito bem educado pela minha mãe e pelo meu pai, eu agradeço muito, sei do lugar que eu vim. Ele sabe o que falou para mim, foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e a camisa do Bahia. Eu acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje ele falhou muito como pessoa pela forma como ele falou."

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