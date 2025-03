A- A+

Futebol Neymar e mais dois são cortados da Seleção Brasileira; Endrick é chamado Atacante do Real Madrid foi chamado para ocupar a vaga do camisa 10 do Santos. Lucas Perri e Alex Sandro também entraram nos lugares de Ederson e Danilo

O atacante Neymar foi cortado da Seleção Brasileira. O atleta do Santos, assim como Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City, deixou a lista de convocados por conta de lesão. Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram chamados para substituir o trio para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.





"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do doutor Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", anunciou Dorival Júnior, técnico da Seleção.

A delegação se apresenta em Brasília nesta segunda-feira (17) para dar início a preparação. Pela 13ª rodada, a Amarelinha enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, na capital federal, e encerra a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

