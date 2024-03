Neymar é o 16º atleta mais rico da história; veja o ranking

A- A+

Com 32 anos de idade, Neymar é um dos atletas mais ricos da história do esporte. Segundo lista divulgada pelo portal 'Sportico', o craque é o 16º esportista que mais acumula patrimônio no planeta, sendo o único brasileiro presente entre as 50 personalidades listadas.

O levantamento feito pelo 'Sportico', site especializado em negócios do esporte, mostra uma grande variedade de esportistas na lista, das mais variadas modalidades ao redor do mundo, do futebol ao baseball. O líder é ninguém menos do que Michael Jordan, um dos maiores atletas da história do planeta e considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, com patrimônio de 3,75 bilhões de dólares (R$18.6 bilhões).

Entre os jogadores de futebol, Neymar aparece apenas atrás de Cristiano Ronaldo, que aparece em 3º lugar com US$ 1,92 bilhão, Lionel Messi, 7º colocado da lista com US$ 1,67 bilhão, e David Beckham, 8º mais rico com US$ 1,5 bilhão.

Veja a lista dos 25 atletas mais ricos da história do esporte:

Michael Jordan — Basquete: US$ 3,75 bilhões

Tiger Woods — Golfe: US$ 2,66 bilhões

Cristiano Ronaldo — Futebol: US$ 1,92 bilhão

Arnold Palmer — Golfe: US$ 1,76 bilhão

LeBron James — Basquete: US$ 1,7 bilhão

Jack Nicklaus — Golfe: US$ 1,67 bilhão

Lionel Messi — Futebol: US$ 1,67 bilhão

David Beckham — Futebol: US$ 1,5 bilhão

Roger Federer — Tênis: US$ 1,49 bilhão

Floyd Mayweather — Boxe: US$ 1,48 bilhão

Phil Mickelson — Golfe: US$ 1,43 bilhão

Michael Schumacher — Fórmula 1: US$ 1,36 bilhão

Shaquille O’Neal — Basquete: US$ 1,21 bilhão

Kobe Bryant — Basquete: US$ 1,09 bilhão

Greg Norman — Golfe: US$ 1,06 bilhão

Neymar Jr. — Futebol: US$ 1,01 bilhão

Kevin Durant — Basquete: US$ 955 milhões

Mike Tyson — Boxe: US$ 905 milhões

Lewis Hamilton — Fórmula 1: US$ 880 milhões

Stephen Curry — Basquete: US$ 770 milhões

Manny Pacquiao — Boxe: US$ 750 milhões

Tom Brady — Futebol americano: US$ 745 milhões

Jeff Gordon — Fórmula 1: US$ 710 milhões

Peyton Manning — Futebol americano: US$ 710 milhões

George Foreman — Boxe: US$ 705 milhões

