'Neymar é o primeiro convocado home office', diz Lula durante evento em Minas Gerais

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A Copa do Mundo mexe com os ânimos com grande parcela dos brasileiros, e com o presidente não poderia ser diferente. Luiz Inácio Lula da Silva não se furtou de comentar a situação de Neymar na seleção brasileira durante evento par anunciar investimento em oncologia no Sistema Único de Saúde (SUS) em Belo Horizonte, Minas Gerais. O petista criticou a convocação do jogador, que trata uma lesão na panturrilha.



"Você viu a Marta jogar? Melhor jogadora do mundo seis vezes seguidas", disse Lula ao interagir com uma criança da plateia. Na sequência, o presidente perguntou ao menino quem o Brasil tinha "bom de bola" e, ao ouvir Neymar como resposta, brincou.



"O Neymar nem está jogando, cara. Ouvi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo’", ironizou Lula.





Neymar foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti na divulgação da lista final para a Copa do Mundo. Contudo, o atacante ainda se recupera de contusão e ainda não realizou trabalhos táticos com o grupo da seleção brasileira nos Estados Unidos. Aos 34 anos, o jogador foi ausência na estreia contra Marrocos, e está fora do duelo com o Haiti, nesta sexta.



Após a partida contra o Haiti, na Filadélfia, a seleção retorna para Nova Jersey, onde irá se concentrar para a partida seguinte, contra a Escócia, no dia 24, em jogo que fecha a participação na fase de grupos do Mundial.

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