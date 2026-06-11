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Futebol Copa do Mundo: Neymar e os sinais para o hexa Atacante brasileiro de 34 anos disputará o quarto Mundial da carreira. Em meio à problemas físicos, essa é a última chance de conseguir o troféu mais desejado do futebol

Neymar é um jogador que carregou (e carrega) diversas interrogações. Não sobre o talento, diga-se. Mas as dúvidas estão em onde ele pode chegar. Craque geracional? Melhor do mundo? Sucessor dos "Rs" clássicos (Romário, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho)? Lesões, comportamentos polêmicos e escolhas questionáveis de carreira trouxeram mais vírgulas do que o esperado. Foi salvo pelas reticências que permitiam o sonho continuar, mas sem descobrir a verdadeira conclusão. Aos 34 anos e prestes a disputar a quarta Copa do Mundo, o camisa 10 sabe que essa é a última chance de ser campeão mundial pela Seleção Brasileira. Hora de colocar um ponto final na história.

O ciclo de preparação para a Copa do Mundo foi bem diferente do que Neymar estava acostumado. Nome intocável nas três edições anteriores, o atacante viveu nos últimos 12 meses um sentimento comum aos "mortais": o da expectativa para saber se seria convocado ou não. Tudo por conta da sequência de problemas físicos.

Lesões

Conviver com lesões não é algo novo para o jogador. Foram várias na carreira. Principalmente próximo ou durante os mundiais. Em 2014, ele chegou bem fisicamente, mas deixou a Copa mais cedo após uma fratura na terceira vértebra lombar, nas quartas de final, diante da Colômbia. Desfalcou a Seleção no fatídico 7x1 da Alemanha.

Meses antes da Copa de 2018, o atacante teve fratura no quinto metatarso do pé direito. Voltou a tempo de disputar o torneio, mas longe da melhor forma física. Viu o Brasil ser eliminado para a Bélgica, nas quartas de final.

Na edição de 2022, no Catar, veio uma lesão ligamentar no tornozelo direito, no jogo contra a Sérvia. Neymar desfalcou o Brasil perante Camarões, mas voltou contra Coreia do Sul e Croácia. Nova eliminação para um europeu nas quartas, agora nas penalidades.

Na preparação para o Mundial de 2026, um novo golpe: uma lesão no joelho, sofrida em outubro de 2023, no jogo do Brasil contra o Uruguai, nas Eliminatórias, deixou o atleta um ano parado. O regresso aos gramados foi marcado por mais problemas musculares, uma nova contusão no joelho - passando por uma artroscopia - e mais recentemente um problema na panturrilha que o tirou dos amistosos de preparação para a Copa.

Desde que assumiu o Brasil, em maio do ano passado, o técnico Carlo Ancelotti não tinha convocado Neymar. Logo, criou-se a dúvida se o italiano o chamaria para o Mundial. A resposta veio no anúncio dos 26 convocados, com direito a gritos de euforia da plateia que acompanhava o evento. Ainda assim, o jogador não é unanimidade no Brasil. Houve quem fosse contra a convocação, que não enxerga nele a mesma capacidade de antes.

Ancelotti deixou claro: Neymar terá de se adequar ao novo cenário. Não há mais cadeira cativa entre os titulares. Será preciso reconquistar o espaço em campo. Aos pessimistas, a chance é de provar que eles estavam errados. Aos realistas, de que, mesmo em um cenário longe do ideal, ele ainda tem uma última carta na manga. Aos otimistas, de que a confiança não foi em vão.

Chega de interrogações. O Brasil e Neymar querem a exclamação que há mais de 20 anos está engasgada: o hexa!

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