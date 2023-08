A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Neymar e Verratti se juntam a Mbappé e estão fora dos planos do PSG, diz emissora O comunicado teria partido do técnico Luis Enrique e do diretor de futebol do clube, Luis Campos

Em meio às movimentação do mercado europeu, o Paris Saint-Germain informou a Neymar e Verratti que eles estão fora dos planos do clube para a temporada 2023/24. A informação, da emissora RMCSport, aponta que os atletas participaram de uma reunião com o técnico Luis Enrique e o diretor Luis Campos, que relataram a decisão.

Assim, os jogadores se juntam à lista de atletas "indesejados" do clube, que já era composta por nomes como Mbappé, Paredes e Draxler. Neymar e Verratti também já não participam dos treinos com o restante do elenco e não devem ser esperados nos compromissos comerciais do time.

Vale lembrar que uma possível saída de Neymar vem sendo veiculada, e que o atleta já teria informado a sua preferência por uma negociação. Os principais clubes especulados a receber o craque de 31 anos são Barcelona, da Espanha, Chelsea, da Inglaterra, ou o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde seu antigo companheiro, Lionel Messi, joga atualmente. Além deles, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também estaria preparado para fazer uma proposta astronômica pelo camisa 10.

Já Verratti, que está no PSG desde 2012 e é tido como ídolo por torcedores, deve deixar a equipe rumo à Arábia Saudita. O principal interessado também seria o Al-Hilal.

