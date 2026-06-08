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COPA DO MUNDO Neymar e Vini Jr. lideram lista de jogadores da seleção com mais patrocínios; veja o ranking Da geração atual, Endrick já acumula mais de cinco parcerias aos 19 anos

Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defenderem a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar e Vini Jr. são os atletas do grupo que possuem mais acordos de patrocínios. Raphinha e Endrick aparecem logo na sequência.

Neymar, aos 34 anos, está no topo desse ranking, com 20 contratos de patrocínios. São eles: Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al.Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull.

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, Vinicius Júnior ocupa o segundo lugar da lista, acumulando 16 contratos, casos de Clear, Omo, Gatorade, Rexona, Playstation, Pepsi, Betnacional, Vivo, Prada, Dubai Tourism, Boss, Unesco, Nike, além de Havaianas, Visa e Marriott Bonvoy.

"Apesar de ainda jovem, Vini já está consolidado no maior clube do mundo, e na seleção mais importante. Já foi campeão e protagonista de duas Champions, e é uma referência de resiliência e sucesso no esporte para a maioria dos brasileiros. Além disso, não se omite de questões sociais importantes, seja pelo seu posicionamento, seja pelas contribuições para sua comunidade. Tudo isso faz com que o número de marcas interessadas por sua imagem não pare de crescer", afirma Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, que faz a gestão de carreira de Vini Jr.

Frederico Pena revelou que, atualmente, Vini Jr. chegou a um status que pode ser comparado a uma empresa, dado o funcionamento da gestão envolvendo os interesses profissionais do atleta.

"Existe uma estrutura com CEO, CFO, setores administrativos, jurídicos, comerciais, de marketing e comunicação que controlam tudo. São dezenas de ações envolvendo seus inúmeros patrocinadores, além das atividades sociais voltadas para o seu Instituto, que hoje é uma referência global no sentido de inovação do processo de ensino de crianças e jovens, além da capacitação de docentes focada em práticas pedagógicas antirracistas", complementa.

De uma geração mais atual, Endrick, aos 19 anos, já acumula 6 parcerias: Gillete, New Balance, Red Bull, Hypera/Neosaldina, Sicoob e EA Sports. Recentemente, o atacante fechou um acordo pontual para o Mundial com a Gillete. Um vídeo postado nas redes sociais do jogador, em collab com a empresa, já conta com mais de 4 milhões de views nos Reels do Instagram.

A convocação do treinador Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo fez com que pelo menos oito atletas da seleção brasileira assinassem novos contratos de patrocínio visando a disputa do torneio que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Ranking de atletas com mais patrocinadores da Seleção Brasileira:

Neymar (20) - Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull

Vini Jr (16) - Clear, Omo, Gatorade, Rexona, Playstation, Pepsi, Betnacional, Vivo, Prada, Dubai Tourism, Bos, Unesco (agência especializada da ONU), Havaianas, Nike, Visa e Marriott Bonvoy

Raphinha (9) - Gillette, Rayovac, Dream League Soccer, UFL, Adidas, Coristina D, Realme, Modelo e Calvin Klein

Endrick (6) - Gillete, New Balance, Red Bull, Hypera/Neosaldina, Sicoob e EA Sports

Alisson (5) - JBL, Tommy Hilfiger, Nike, Reusch Goalkeeper Gloves e AXA Seguros

Matheus Cunha (4) - Nike, Jordan, Azul Linhas Aéreas e Qualcomm Snapdragon

Casemiro (2) - Adidas e Azul Linhas Aéreas

Weverton (2) - Puma e Poker

Luiz Henrique (2) - Philips e Adidas

Gabriel Martinelli (2) - Adidas e One Hyperbarics

Ederson (1) - Puma

Marquinhos (1) - Nike

Gabriel Magalhães (1) - Adidas

Bremer (1) - Adidas

Léo Pereira (1) - Nike

Bruno Guimarães (1) - Adidas

Lucas Paquetá (1) - Nike

Danilo Santos (1) - Gênesis Benefícios

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