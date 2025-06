A- A+

FUTEBOL Neymar e Yamal trocam camisas de Santos e Barcelona em encontro nas férias Jogadores se encontraram na última quinta-feira (19), na mansão do craque brasileiro, no Rio de Janeiro

Além de receber Lamine Yamal em sua mansão, na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Neymar presenteou o jogador espanhol com uma camisa azul do Santos, lançada no mês passado, personalizada com seu nome e número nas costas. O jovem de 17 anos também aproveitou para dar um uniforme do Barcelona ao craque do Peixe.

O encontro tão aguardado por Lamine Yamal aconteceu, ontem, no Rio de Janeiro. O jovem atacante do Barcelona conheceu seu ídolo Neymar e aproveitou para jogar futevôlei com o craque brasileiro. O jogador do Santos publicou um pequeno vídeo em suas redes sociais, que mostra o jovem espanhol de bermuda e sem camisa chutando a bola numa quadra de futevôlei.

Yamal é fã declarado de Neymar e veio ao Brasil com a intenção de conhecê-lo. O jovem chegou a São Paulo no início da semana para curtir as férias. Marcou presença na NBA House para acompanhar Thunder x Pacers, na segunda-feira, e surfou com Gabriel Medina em uma piscina de ondas no dia seguinte.

Na quarta-feira, o atacante espanhol aproveitou para cuidar do visual com o barbeiro de Neymar e de outros boleiros famosos. Daílson dos Reis, conhecido como Nariko Hairstyle e parça do atacante brasileiro, viajou com a seleção para a Copa da Rússia, em 2018, para fazer a cabeça dos jogadores. "Satisfação total em atender esse fenômeno do futebol", postou ele.

À noite, Yamal saiu para experimentar iguarias brasileiras. Provou o sorvete de bolo de rolo em uma sorveteria no Beco do Batman, na Zona Oeste de São Paulo. "Hoje teve Lamine Yamal na nossa nova vitrine e tomando sorvetinho de bolo de rolo. De verdade, eu só sabia tremer e ficar feliz de ver a nova geração do futebol bem no balcão da minha lojinha que é totalmente sem luxo e glamour", escreveu Fabricio Luminato, dono da sorveteria.

Escoltado por Diego Fernandes, empresário que negociou a contratação de Carlo Ancelotti pela CBF, o craque do Barcelona ainda vai visitar a Rocinha e o Cristo Redentor em sua passagem pelo Rio, segundo a coluna de Lauro Jardim.

Um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Yamal fez 18 gols e deu 21 assistências em 55 jogos com o Barcelona nesta temporada. Pela seleção espanhola, marcou três vezes e deu um passe decisivo em sete partidas. Além disso, conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, mas foi eliminado na semifinal da Champions League e perdeu a final da Liga das Nações com a Espanha diante de Portugal.

