Polêmica Neymar elogia narrador da TNT envolvido em polêmica com jornalista; entenda Jorge Iggor recebeu críticas nas redes sociais nesta semana, incluindo de Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan e do UOL

Após reestrear com a camisa do Santos nesta quarta-feira (5), Neymar atendeu diversos veículos de imprensa ainda no gramado. Em uma dessas, o camisa 10 parou para elogiar o jornalista Jorge Iggor, do canal TNT Sports, por sua narração em vídeo sobre o retorno do atacante ao futebol brasileiro. O profissional recebeu críticas nas redes sociais nesta semana, incluindo de Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan e do UOL.

"Jorge, desde já te parabenizo pelo seu vídeo, tenho certeza que você é um grande narrador, que traz uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras, fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas de todos os jogadores brasileiros e internacionais. É incrível ter sua voz nos jogos", afirmou Neymar, após a partida.

Neymar para Jorge Iggor, narrador da "TNTSportsBR."



"Jorge Iggor, desde já, parabéns pelo seu vídeo! Tenho certeza que você é um grande narrador e faz dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira."



️: @TNTSportsBR pic.twitter.com/PULwkXtWNf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 6, 2025

Jorge Iggor é santista e se emocionou com o retorno de Neymar ao Santos, na apresentação do atacante à torcida na Vila Belmiro. "Muito obrigado, Neymar. Não tem preço esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado mesmo", afirmou, após os elogios do camisa 10 santista.





Ao longo da última semana, Jorge Iggor foi criticado por Mauro Cezar pela sua narração na apresentação de Neymar. "Teve jornalista chorando porque o Neymar chegou. Pelo amor de Deus! A pessoa é escalada para cobrir e entra ao vivo chorando. Isso não dá. Não tem um chefe para falar: ‘Meu filho, não pode ser assim’? Se for assim, compra um ingresso e vai para a arquibancada", disse o profissional. Ele não citou diretamente o narrador em seu comentário durante programa na Jovem Pan.



"Diante do microfone, você tem que manter o mínimo de postura profissional. Isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que o retorno do Neymar é o melhor negócio do mundo", completou.



Nesta semana, antes da estreia de Neymar contra o Botafogo-SP, Jorge Iggor respondeu aos comentários de Mauro Cezar em seu canal no YouTube.

"Os brasileiros estão cansados de pilantragem e hipocrisia nas redes sociais. Fico muito feliz de estar do outro lado, o pilantra está lá e eu estou aqui. O pilantra não se emociona ou só valoriza a emoção que lhe interessa. O problema é dele. Eu acho que o futebol é emoção, e é assim que eu pauto meu trabalho", disse. Assim como Mauro, Jorge Iggor também não citou o nome do profissional.

Jorge Iggor:



"Prefiro chorar de emoção, de uma emoção genuína e honesta, do que chorar de raiva de ter um pilantra dividindo transmissão comigo. Graças a Deus"



️: Canal do Jorge Iggorpic.twitter.com/Um3UlzIxAy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 4, 2025

O menino gritalhão quer atenção.

Então segue uma caridosa postagem.

Com tanta carência, a partir dessas linhas talvez pare de sofrer com a merecida indiferença que claramente o fere.

Vamos lá.

Que tal um esforço para se tornar bom no que faz? Talvez criando um estilo próprio, ao… pic.twitter.com/JNVYsitjsQ — Mauro Cezar (@maurocezar) February 4, 2025

