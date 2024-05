A- A+

Chuva no RS Neymar envia avião com suprimentos para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Atacante brasileiro postou sua atitude nas redes sociais e deixou claro que fez de coração e não por engajamento

O atacante brasileiro Neymar, que está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, se mobilizou para ajudar as vítimas das graves enchentes no Rio Grande do Sul. O jogador do Al-Hilal enviou um avião com 2 toneladas de suprimentos para a população no RS, além de enviar um helicoptero para ajudar nos resgates.

Neymar compartilhou sua atitude nas redes sociais e deixou claro que o post foi feito para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. O atacante brasileiro também disse que não gosta de compartilhar a ajuda porque faz de coração e não por engajamento.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem.

Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal … meu Pai @neymarpai_ está cuidado e dando todo auxílio possível.", escreveu Neymar nas redes sociais.

O atacante de 32 anos também participou de uma campanha da CBF, que contou com a participação de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, e de jogadores da seleção brasileira, incluindo Vinícius Júnior e Endrick. No vídeo publicado nas redes sociais, Neymar pede doações dos torcedores brasileiros na plataforma criada pela Confederação Brasileira de Futebol.

Neymar não foi o único que se solidarizou com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ontem, CBF e alguns jogadores fizeram campanhas para ajudar as vítimas da tragédia. O zagueiro do Flamengo Léo Ortiz, por exemplo, divulgou as ações de amigos próximos que estão na linha de frente na arrecadação de alimentos, além dos contatos das autoridades oficiais.

Outro jogador do futebol carioca que tomou iniciativa foi o Danilo Barbosa, do Botafogo, que fez uma rifa com uma camisa alvinegra autografada por ele. Dos times brasileiros, o Internacional publicou, nas redes sociais, que os jogadores Enner Valencia e Lucas Alario foram até as ruas para fazer doações a pessoas atingidas pela tragédia em diferentes bairros de Porto Alegre.

Representantes do Rio Grande do Sul na Série A, Internacional, Grêmio e Juventude, em conjunto, pediram formalmente em ofício à CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, a paralisação por 20 dias das suas partidas pelo Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, por conta das enchentes que colocaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública.

Na última semana, a CBF adiou os jogos de Internacional, Juventude e Grêmio pela Copa do Brasil, e também pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A CONMEBOL também adiou os duelos de Inter e Grêmio pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente.

