A- A+

Esportes Neymar esclarece discussão com dirigente do PSG

As notícias que envolvem o nome do jogador Neymar são sempre rodeadas de especulações que tendem a polemizar e estereotipar a imagem do atacante. Sua estadia no PSG, ainda que já dure alguns anos, é um bom exemplo disso. Por se tratar de um dos clubes mais visados do futebol mundial, sempre muito bem cotado no site de aposta esportiva Betano, tudo o que acontece dentro e fora dos campos, chama a atenção da mídia.

Nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, o jogador decidiu esclarecer com tranquilidade, o episódio de discussão com o dirigente de futebol Luís Campos. “Aconteceu uma discussão, onde não concordamos com o que ele estava falando na hora. Mas acontece. Não é uma briga onde tudo se rompe. Eu discuto com os amigos todos os dias e amo eles. Discuto com minha namorada e seguimos juntos. É parte do futebol. Não é só amor e carinho. Há respeito entre as partes, mas há discórdias. É para melhorar o ambiente e o time. Viemos de derrotas, e o clima vai ficando chato, pois não estamos acostumados a perder. A discussão é válida. Isso ajudou porque clareamos a mente um do outro e conversamos”.

A maneira madura com a qual Neymar falou sobre o episódio, normalizando as discordâncias nas relações pessoais e profissionais, não evitou para que as especulações começassem a surgir. De acordo com informações publicadas pelo jornal “As”, membros da diretoria não aprovam a forma como o jogador se coloca e estariam dispostos a negociar o seu passe na próxima janela de transferência. Porém, há um grande empecilho na venda do camisa 10, seu altíssimo salário.

O contrato do Neymar no clube francês vai até o ano de 2027, mas ao que tudo indica, é provável que esse tempo não se cumpra. O PSG não tem passado por bons momentos nas últimas partidas pela Liga dos Campeões e isso altera ainda mais os ânimos. Quando questionado sobre o rendimento do clube, o craque não se esquiva e diz estar ciente das suas habilidades. “Entendo as críticas, mas me sinto muito bem. Vou continuar jogando no meu melhor pelo Paris Saint-Germain e vou fazer isso até o final da temporada. Confio em mim, tenho muita confiança e vamos tentar mostrar a melhor versão do PSG” - afirmou.

Segundo o portal esportivo Lance!, o camisa 10 soma números impressionantes na atual temporada pelo clube. Em 27 jogos, o brasileiro marcou 17 gols e deu 16 assistências. A equipe, porém, caiu de nível em janeiro e, nesta terça-feira, entra em campo em má fase para encarar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League.

Veja também

super bowl Super Bowl: Andy Reid ameaçou colocar no banco jogadores que assistissem ao show de Rihanna