Neymar está fora da Copa América de 2024, afirma médico da seleção brasileira

Neymar está fora da Copa América de 2024. Já esperada pelo tempo de recuperação da lesão, a informação foi confirmada nesta terça-feira (19) pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.

"É muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr risco desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto. Precisamos ter paciência. Falar de retorno antes de nove meses é precoce, isso é um conceito mundial para uma recuperação de ligamento. É muito importante ter o tempo biológico, o tempo que organismo demora para incorporar aquele ligamento. A expectativa é que depois desse tempo ele esteja recuperado em alto nível", comentou o médico em entrevista à Rádio 98 FM.

Neymar se lesionou na partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-americanas, no dia 17 de outubro. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

A Copa América de 2024 será sediada nos Estados Unidos e terá início no dia 20 de junho. O Brasil está no grupo D com Paraguai, Colômbia e mais uma seleção que será definida entre Honduras ou Costa Rica.

