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Seleção Brasileira Neymar está fora do jogo contra Egito, último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo Camisa 10 segue se recuperando de uma lesão na panturrilha

Neymar não jogará no último amistoso de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no sábado, contra o Egito, em Cleveland, enquanto continua sua recuperação de uma lesão, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (4).

O astro brasileiro de 34 anos sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita em maio, o que gerou dúvidas sobre se ele estaria apto para a estreia da Seleção no Mundial, que será disputado na América do Norte.

"O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland" e "ficará em Nova Jersey, realizando tratamento fisioterápico e intensificando seu programa de recuperação física", afirmou a CBF.

Maior artilheiro da história da seleção canarinho, com 79 gols — superando Pelé —, o atacante do Santos não veste a 'amarelinha' desde o final de 2023 devido a problemas físicos recorrentes.

Após o amistoso contra o Egito, no sábado, a Seleção dará início à sua campanha na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

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