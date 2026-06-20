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Seleção Brasileira Neymar estará à disposição do Brasil contra a Escócia, confirma Ancelotti Treinador afirmou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Haiti que o atacante fará ainda mais uma atividade separada do elenco antes de retornar aos treinos com o grupo

São Paulo/Filadélfia, 19 (AE) - Recuperado de lesão na panturrilha direita, Neymar estará à disposição da seleção brasileira para o duelo com a Escócia, o último da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo, confirmou o técnico Carlo Ancelotti.

Ancelotti afirmou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Haiti que o atacante fará ainda mais uma atividade separada do elenco antes de retornar aos treinos com o grupo.

"Neymar vai treinar amanhã de forma individual, depois na segunda-feira estará com a equipe preparado para jogar contra a Escócia", afirmou o treinador.

De boné e tênis, o atacante se limitou a orientar os companheiros no primeiro jogo com o Marrocos. No segundo, sequer viajou a Filadélfia. Permaneceu na base da seleção, em Nova Jersey, para concluir o seu processo de recuperação da lesão na panturrilha. É esperado que esteja no banco contra os escoceses

O treinador italiano disse ter gostado do desempenho de seus atletas. A apresentação e o resultado estão dentro de suas expectativas.

"Era o que esperava", disse. "Um jogo com menos erros, mais efetividade na frente, mais controle atrás. A nível defensivo também foi um bom jogo. Temos melhorado e vamos melhorar no próximo jogo", projetou.

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