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Presença Neymar estará no banco de reservas na estreia do Brasil contra Marrocos, informa site O craque do Santos ainda está se recuperando de lesão e não está apto para jogar

Ainda em recuperação de lesão, Neymar estará no banco de reservas da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado (13), a partir das 19h (horário de Brasília), contra Marrocos.

De acordo com a informação da ESPN, Neymar fez fisioterapia conforme o planejado pelo departamento médico e vai se encontrar com o grupo de jogadores que farão a estreia no Mundial.

O jogador, que está lesionado desde o dia 27 de maio, ficará de tênis e não terá permissão para atuar.

O craque do Santos é a única ausência de Carlo Ancelotti para a estreia brasileira. Os outros 25 jogadores estão à disposição.

O provável time do Brasil terá entre os 11 iniciais: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.



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