Neymar deve estrear pelo Al-Hilal em clássico contra Al-Ittihad, time de Benzema; veja onde assistir

O estrelado Campeonato Saudita tem um dos seus principais confrontos nesta sexta-feira (1). A partir das 15h (horário de Brasília), O Al-Ittihad recebe o Al-Hilal em confronto que pode marcar a estreia de Neymar pelo novo clube.

As duas equipes fizeram grandes investimentos nesta temporada. Além de Neymar, o time comandado por Jorge Jesus trouxe Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom e Kalidou Koulibaly.

O Al-Ittihad também não fica para trás. Atual Bola de Ouro, Benzema é o grande destaque da equipe junto com N'Golo Kanté e Fabinho.

O Al-Ittihad lidera a Liga Saudita com quatro vitórias em quatro jogos. O Al-Hilal está na terceira posição com três vitórias e um empate.

Depois de chegar lesionado ao Al-Hilal, Neymar deve fazer sua estreia no clássico. O brasileiro participou dos treinamentos em campo durante a semana.

Pelo lado do Al-Ittihad, o craque Karim Benzema pode ser um desfalque. Ele saiu machucado na vitória por 3 a 0 contra o Al-Wehda na última segunda-feira.

Prováveis escalações:

Al-Ittihad: Marcelo Grohe; Madallah Al-Olayan, Omar Hawsawi, Nawaf Sharahili e Zakaria Al-Hawsawi; Fabinho, N’Golo Kanté e Igor Coronado; Abderazzak Hamdallah, Jota e Romarinho. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Al-Hilal: Yassine Bono; Saud Abdulhamid, Koulibaly, Ali Al-Boleahi e Al-Shahrani; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom, Neymar (Michael) e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Onde assistir: Band (TV aberta); BandSports (TV fechada); Canal Goat (YouTube).