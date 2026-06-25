Neymar exalta Messi, revela papo e destaca amizade com argentino: "Ainda melhor fora de campo"

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Mais do que parceiros de time nos tempos de Barcelona, eles são amigos. Esta foi a mensagem deixada pelo atacante Neymar sobre Lionel Messi ao ser abordado por um jornalista após a vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira, em partida que marcou a sua estreia nesta Copa do Mundo.





Questionado se tinha alguma mensagem para mandar para o camisa 10 argentino, que foi seu companheiro nos tempos de Barcelona, o atual jogador do Santos foi além e externou todo o seu carinho e respeito pelo atual artilheiro do Mundial. "O Messi é uma pessoa ainda melhor fora de campo".

Neymar Jr. voltou a entrar em campo pela seleção brasileira nesta quarta-feira (24). Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



Ao repórter, ele revelou que mantém laços estreitos com o meia-atacante. "Ele é um grande amigo. Conversamos muito, inclusive nos últimos dias, e ele sabe o quanto eu gosto dele. É por isso que fico tão feliz em conhecê-lo e ter jogado junto", afirmou.



Messi, que marcou todos os gols da Argentina na Copa após duas rodadas, fez aniversário nesta quarta-feira. O jogador, que completou 39 anos, está em sua sexta participação em Copas do Mundo e busca mais um título do torneio para o país sul-americano.

Lionel Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Foto: Roberto Schmidt / AFP



Ao contrário do argentino, que iniciou a competição em grande fase (marcou cinco gols em dois jogos até aqui) Neymar vive momento oposto. Teve a convocação questionada por causa de um edema na panturrilha e só conseguiu estrear nesta quarta-feira, quando entrou na metade do segundo tempo.



Com a classificação assegurada da seleção brasileira para a segunda fase da Copa do Mundo, a expectativa é que Neymar ganhe espaço no time titular a partir de agora, ainda mais com a lesão muscular de Raphinha, que não deve mais disputar o torneio de seleções.



A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo nesta segunda-feira, às 14h, quando vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, em Houston.

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