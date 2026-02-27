A- A+

Futebol Neymar explica homenagem a Vini Jr. em comemoração: "Se eu fizer um gol, vou fazer igual" Camisa 10 do Santos marcou dois gols na vitória sobre o Vasco por 2 a 1 no Brasileirão

Neymar homenageou o compatriota Vinicius Junior durante a partida entre Santos e Vasco, ontem, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após marcar o gol, aos 25 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 dançou na bandeirinha de escanteio localizada diante do setor visitante e explicou que o gesto foi uma referência ao atacante do Real Madrid.

— A dancinha foi para o Vinicius Jr., eu falei para ele, quando ele fez o primeiro gol lá em Portugal, xingaram ele, fizeram racismo com ele e tudo mais, eu falei para ele 'que você faça um gol e faça a mesma comemoração, se eu fizer um gol, vou fazer igual'. Vini, é para você — disse Neymar após a vitória do Santos.

Vini Jr. foi vítima de racismo durante a partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica, no Estádio da Luz. O brasileiro denúnciou os insultos logo após balançar as redes e comemorar na bandeirinha de escanteio próxima à torcida portuguesa. A comemoração gerou confusão e fez Vini levar cartão amarelo do árbitro francês François Letexier.

Depois, o atacante do Real Madrid denunciou que o argentino Gianluca Prestianni o teria chamado de "mono" ("macaco", em espanhol), falando por baixo da camisa. O árbitro chegou a ativar o protocolo de racismo e paralisar a partida após aviso do brasileiro. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos e uma confusão generalizada se desenrolava no gramado entre os times e as comissões técnicas.

Com o gol marcado sobre o Vasco, Neymar decidiu homenagear Vinicius Junior. O atacante do Peixe foi o grande nome da vitória santista por 2 a 1 sobre a equipe carioca, na Vila Belmiro. Ele marcou duas vezes. Abriu o placar e desempatou no segundo tempo, após o cruz-maltino igualar com Barros ainda na primeira etapa.

