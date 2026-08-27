Neymar e Fábio Sormani: entenda discussão entre jogador e jornalista
As interações pelas redes sociais contém provocações e tentativa de marcar um desafio
Nos últimos dias, Neymar vem trocando provocações com o jornalista Fábio Sormani. O craque do Santos subiu o tom chamando o profissional de "velho bundão" em meio à tentativa de marcar um desafio.
As interações entre os dois aconteceram por meio de vídeos e comentários nas redes sociais.
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O caso começou após o empate do Santos em 1 a 1 diante do Mirassol, no último domingo (23), pelo Brasileirão.
Durante um vídeo em seu canal no Youtube, o jornalista de 69 anos afirmou que tem capacidade de roubar a bola de Neymar.
"Eu te desafio, você topa? Se topar a gente vai fazer um desafio. Não adianta pegar um campo, entendeu? Pega um espaço pequeno. Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas", afirmou.
Neymar rapidamente respondeu à provocação e aceitou o desafio. "Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein", escreveu o camisa 10.
Após esse momento, Sormani ofereceu a chance de acontecer no fim do ano e que teria medo de viajar de helicóptero, que Neymar colocou à disposição para buscá-lo.
Neymar subiu o tom e passou a xingar o jornalista.
"Ahhh, velho bundão. Com medo de helicóptero e agora com desculpinha de que eu tenho que ter foco? Tá com medinho, tá com medinho", e na sequência passou a repetir que Sormani "pipocou".