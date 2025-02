Neymar fala em plano de voltar à seleção e chora em retorno ao Santos: "Não vim aqui para passear"

A- A+

Após ser apresentado a milhares de torcedores que enfrentaram chuva na Vila Belmiro para celebrar sua volta ao Santos, Neymar disse que retorna ao clube “para ser feliz” e que almeja ganhar títulos. O jogador, que vestirá a camisa 10 de Pelé, assinou um contrato curto, de seis meses, até o fim de junho.

Em entrevista concedida a um mar de jornalistas — cerca de 500 profissionais da imprensa estavam credenciados —, Neymar chorou e se disse “entusiasmado” e “mais maduro” após 12 anos longe do futebol brasileiro.

— Tive muitas conquistas, rodei o mundo inteiro e voltei praticamente como um herói. Dei um abraço de alívio no meu pai ali no campo. Alívio de saber que você fez o seu máximo e foi recebido dessa forma. Eu venci, não foi fácil. Mas voltar para casa com esse prestígio, de todo mundo gritando o seu nome, é algo surreal. Nunca imaginei isso na minha vida — afirmou.





– Faz tempo que eu não atuo, que não faço a coisa que eu mais amo no mundo, que é jogar futebol. Esse é um resgate pra mim — declarou. — Volto para o Santos com muita vontade de ser campeão de novo. Por mais que eu já tenha ganhado o Campeonato Paulista três vezes, ganhar de novo vai ser diferente. Ter essa chama de vencedor é uma coisa que está no meu sangue. Não vim aqui para passear, para estar em casa sentado no sofá. Vim aqui para jogar futebol.

Neymar afirmou que planeja retornar à seleção brasileira e reconheceu que a Copa do Mundo de 2026 provavelmente será sua última, por isso promete ir atrás desse objetivo “de qualquer jeito”.

O craque admitiu que teve problemas em seus últimos de Al-Hilal, clube onde era comandado pelo ex-Flamengo Jorge Jesus:

— Tem decisões que fogem da lógica do futebol, e algumas são impactantes. Confesso que no começo de janeiro não imaginava voltar para o Santos, nem sair da Arábia. Eu estava muito feliz, minha família estava feliz. Eu estava adaptado e cheio de vontade de jogar. Mas aí as coisas aconteceram, comecei a me entristecer nos treinos, não estava sendo bom pra mim, pra minha cabeça. Então surgiu a oportunidade de poder voltar e eu não pensei duas vezes.

Neymar disse que entre ele e o Santos há um “casamento perfeito” e que seu contrato poderá ser prorrogado ao fim do vínculo. Não detalhou, no entanto, condições para que isso aconteça.

— A gente não sabe o dia de amanhã. Duas semanas atrás, eu nem imaginava que estaria aqui. As coisas no futebol acontecem muito rápido. Cabe a mim, primeiro, me dedicar dentro de campo. Voltei aqui para jogar, para ser feliz. Espero poder ajudar.

Hoje com 32 anos (prestes a completar 33), Neymar se disse “mais maduro e mais forte” do que quando deixou a Vila Belmiro, em 2013. Declarou que “não está 100% fisicamente”, mas ainda assim se disse “praticamente pronto para jogar”. Também evitou escolher uma posição para atuar sob o comando do técnico Pedro Caixinha, a quem chamou de “muito competente”.

— Com a vontade que eu tô, até de goleiro eu jogo. Quero ajudar, independente da função que eu vou exercer.

O atacante negou o rótulo de “salvador da pátria” e elogiou o elenco do Santos. Neymar negou que esteja atuando diretamente nas tratativas para trazer reforços ao clube, mas disse que dá sua opinião quando perguntado sobre possíveis contratações.

— Futebol é esporte coletivo. Não existe no mundo um só jogador que possa ganhar tudo sozinho. Não sou nenhum salvador da pátria, não vou vencer nada sozinho. Eu dependo dos meus companheiros. Mas obviamente, na minha função, se eu puder fazer a diferença, eu vou fazer — disse.

