Neymar fala sobre despedida da Copa do Mundo: 'Obviamente, é a minha última'

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Neymar ainda luta contra uma lesão muscular na panturrilha para estar à disposição de Carlo Ancelotti na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, sábado, diante do Marrocos. O astro, contudo, já tem noção que será sua quarta e última aparição na competição.



Lutando contra o físico faz algum tempo, o meia-atacante de 34 anos já descartou estar na Copa do Mundo de 2030, para tentar repetir feito dos gigantes Cristiano Ronaldo e Messi e espera se despedir, em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México, com boas lembranças, de preferência, atuando em alto estilo.



"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo o que envolveu a luta contra o físico e as lesões. E, obviamente, é a minha última", destacou Neymar para a série "Vai, Brasil", do Globoplay.





No documentário, o jogador mostra-se muito confiante e empolgado para fazer bonito desde a estreia contra o Marrocos. "Estou parecendo um menino de 18 anos que está indo para a primeira Copa. Espero que seja especial", destacou.



A seleção brasileira tenta findar na Copa do Mundo da América do Norte, um jejum que dura desde 2002, quanto ergueu o quinto troféu na edição do Japão e Coreia do Sul. Serie, portanto, a primeira taça mundial de Neymar.

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