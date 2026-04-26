Neymar falta a treino por virose um dia após ser flagrado em boteco em Santos
O craque foi poupado da partida contra o Bahia, pelo Brasileirão
Ausente por opção do técnico Cuca no jogo do Santos com o Bahia neste sábado (25), Neymar também não compareceu ao treino no CT Rei Pelé neste domingo (26). Porém, o motivo foi um pouco diferente, o que incomodou a diretoria santista, que justificou o caso em razão de uma ‘virose’.
Segundo informações da ESPN, o astro era esperado para as atividades da manhã deste domingo, em preparação para o compromisso pela Sul-Americana na próxima terça-feira, contra o San Lorenzo.
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O staff do jogador foi acionado para justificar a ausência no treinamento. Por fim, o Santos justificou a ausência do astro em razão de problemas médicos.
Neymar deveria se juntar a Gabigol, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Brazão neste domingo para as atividades visando o torneio continental. Nenhum deles foi a campo contra o Bahia.
Poupado do duelo pelo Brasileirão, Neymar foi flagrado neste sábado em um boteco em Santos comendo feijoada. O registro foi feito pela reportagem do portal UOL.
De acordo com o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o Santos explicou a ausência do astro nos treinos deste domingo em razão de uma ‘virose na noite de sábado’.
Com a vitória do Corinthians sobre o Vasco neste domingo, o Santos entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.
O time do Parque São Jorge subiu para a 14ª posição com 15 pontos. O clube da Vila Belmiro agora é o 17º colocado, com 14. Mirassol, Remo e Chapecoense estão logo atrás, respectivamente.
Confira o comunicado oficial do Santos à reportagem da ESPN:
O atleta Neymar Jr. apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC.
Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.
Neymar Jr., Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires.