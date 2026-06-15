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Copa do Mundo

Neymar faz novo exame e segue sem treinar na seleção brasileira

Atacante trata lesão na panturrilha e está há quase um mês sem jogar

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O atleta de 34 anos ficou novamente fora de um trabalho de campo da seleção brasileira no Columbia ParkO atleta de 34 anos ficou novamente fora de um trabalho de campo da seleção brasileira no Columbia Park - Foto: Nelson Terme/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, por meio da assessoria de imprensa, que o atacante Neymar foi submetido, nesta segunda-feira (15), a outro exame de controle. O procedimento faz parte do processo de recuperação do camisa 10, que trata uma lesão grau dois na panturrilha direita que o impossibilita de ir a campo – mesmo para treinar – desde a convocação para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O atleta de 34 anos ficou novamente fora de um trabalho de campo da seleção brasileira no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown. A presença do atacante no jogo de sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C, é incerta e cada vez mais improvável, apesar da expectativa, reconhecida pelo técnico Carlo Ancelotti na última semana, de poder contar com o jogador.

Desde que se apresentou à seleção brasileira, no último dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Neymar realizou apenas sessões de fisioterapia e atividades de fortalecimento e preparação física. Quando questionados sobre o estágio da recuperação do atacante, CBF e Ancelotti têm dito apenas que ele está "evoluindo bem".

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Ainda em Teresópolis, Neymar realizou um exame de ressonância magnética que confirmou a gravidade da lesão na panturrilha. No último dia 17, ou seja, dez dias antes de ele se apresentar na Granja Comary, o Santos informou que o atacante tinha somente um edema, por conta de uma "leve pancada" sofrida na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Posteriormente, o clube paulista comunicou que Neymar estaria "apto a voltar às atividades" até 31 de maio. O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, porém, informou que o camisa 10 ainda precisaria de um tempo de recuperação entre duas e três semanas. O prazo termina nesta quarta-feira (17).

O Brasil estreou na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 com Marrocos no sábado (13), em Nova Jersey. As duas seleções somam um ponto. Na ocasião, Neymar ficou no banco de reservas e apoiou os companheiros durante a partida.

A liderança do Grupo C é da Escócia, que, no mesmo dia, venceu o Haiti por 1 a 0 em Boston. Os europeus têm três pontos, enquanto os caribenhos permanecem zerados.

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