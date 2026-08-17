Neymar faz postagem após levar "vácuo" de Thiago Mendes: "Tenho coisa mehor para resolver"

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O atacante Neymar usou as redes sociais nesta segunda-feira para comentar a rivalidade com Thiago Mendes, que ganhou os holofotes da mídia após o jogador vascaíno se negar a cumprimentar o astro santista antes do início do duelo em que o Santos venceu o Vasco por 3 a 0, em jogo realizado neste domingo, em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.



No vídeo publicado aparentemente em sua casa, o camisa 10 procurou minimizar a polêmica em sua narrativa enquanto dava atenção para a sua afilhada.



"Bom dia, bom dia, bom dia. Acabo de vir da apresentação do balé da minha filha. Cara, estou vendo essa louraiaiada que está tendo. Essa comparação, essa rivalidade. Para, pelo amor de Deus Não existe rivalidade nenhuma", disse enquanto era interrompido no vídeo por uma criança.





Na sequência, valorizando o fato de estar em família, ele finalizou a gravação . "Tá vendo, tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é. Valeu", afirmou o atacante.



A atitude do jogador vascaíno chamou a atenção antes do início do duelo neste domingo. Neymar estendeu a mão no protocolar cumprimento entre os atletas, mas Thiago Mendes passou reto por ele. Na partida, no entanto, quem levou a melhor foi o jogador santista. Com a vitória fora de casa, o Santos chegou aos 25 pontos e deixou a zona do rebaixamento.



Os dois têm um histórico de brigas desde os tempos de futebol francês. Em 2020, Thiago Mendes deu uma entrada forte em Neymar, que deixou o campo de maca num jogo entre Lyon e Paris Saint-Germain. Após levar amarelo, ele acabou sendo expulso na revisão do VAR.



Recentemente, em fevereiro deste ano, o entrevero entre os dois teve mais um capítulo. Eles voltaram a se encontrar em campo num duelo entre Santos e Vasco e, após sofrer falta de Thiago Mendes, Neymar se estranhou com o atleta vascaíno.

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