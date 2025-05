Neymar compra Ferrari avaliada em R$ 7,5 milhões; conheça detalhes do carro

A- A+

O atacante Neymar, do Santos, adquiriu uma Ferrari modelo "Purosangue", avaliada em cerca de R$ 7,5 milhões. O carro pertence a categoria SUV. Diante de possíveis acréscimos de tecnologias, a Ferrari pode ter valor ainda maior.

O carro comprado pelo jogador possui a cor "neropurosangue", preta, apresentando detalhes em vermelho metálico, visíveis com luz específica. O veículo tem 725 cavalos de potência.



O modelo chegou ao Brasil em 2023. No País, chegou a ser formada uma fila de espera de dois anos para comprar o carro. Nas redes sociais, o jogador do Santos publicou uma foto mostrando o interior do veículo, com destaque para o tapete personalizado com o nome de Neymar.





A Ferrari "Purosangue" é o primeiro modelo da marca com quatro portas e quatro lugares. O porta-malas é o maior já visto em um carro da Ferrari. O veículo é caracterizado por uma aerodinâmica bastante avançada. O chassi tem teto de fibra de carbono. As portas traseiras possuem dobradiças invertidas, acomodando quatro bancos elétricos aquecidos.



Com a Ferrari "Purosangue", Neymar aumenta a coleção de carros luxuosos. O jogador possui, por exemplo, um Porsche 911 GT3 RS, além de um Rolls-Royce de fabricação limitada.



O craque santista segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, sofrida em meados de abril. O atleta está no processo de transição física para os gramados. Existe a expectativa que ele atue no dia 22 de maio, em duelo contra o CRB, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil.

