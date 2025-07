A- A+

Futebol Neymar fez discurso no vestiário do Santos antes de vitória sobre o Flamengo Camisa 10 do Peixe motivou os companheiros antes do confronto da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Autor do gol do Santos na vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira, o atacante Neymar também foi o responsável por inflamar o elenco santista antes mesmo da bola rolar.

O camisa 10 fez um discurso no vestiário e motivou os companheiros antes do confronto da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O momento foi compartilhado pelo Santos nas redes sociais. Durante o discurso, Neymar deixou claro que o Flamengo era o melhor time do campeonato, mas que o elenco santista teria que igualar na vontade e na raça. Além disso, o capitão apontou que o time é forte demais para estar na parte de baixo da classificação.

— Rapaziada, acho que vocês já falaram tudo o que precisa fazer, o que foi treinado esses dias. Todo mundo com ansiedade para jogar e hoje chegou a oportunidade. Estamos dentro de casa, vamos enfrentar o melhor time do campeonato, mas aqui não. Hoje eles não podem ser melhores que nós. Se a gente igualar na vontade e na raça, não tem para ninguém. Esse time é forte para c.... A gente não devia estar onde está. É (para estar) lá em cima, nas cabeças. Vamos buscar com isso, correr um pelo outro — discursou Neymar.

O craque santista fez o único gol da partida contra o Flamengo. Após carregada de Guilherme pelo lado esquerdo do ataque, Neymar recebeu um passe que cruzou a defesa rubro-negra. Ele dominou a bola, rodou e limpou dois defensores para ficar livre e chutar para o fundo do gol aos 40 minutos do segundo tempo.

Após a partida, Neymar comemorou a vitória no vestiário do Santos junto de seus companheiros. O time paulista publicou um vídeo do craque brasileiro cumprimentando um por um após o resultado positivo sobre o Flamengo.

O Santos volta a campo neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

