FUTEBOL Neymar fica no Santos para 2026? Entenda situação e saiba qual deve ser o futuro do craque Em 2025, Neymar fez 28 jogos pelo Santos, ficando fora de quase metade dos 54 partidas do clube na temporada

Respirando mais aliviado após escapar do rebaixamento para a Série B, o Santos já iniciou o planejamento para 2026.

Um dos principais pontos de interrogação para o torcedor é a continuidade de Neymar, cujo vínculo com o clube encerra-se neste mês de dezembro.

No que depender da diretoria santista, o craque deve permanecer no clube.

As conversas pela renovação de Neymar começaram a ser alinhadas nos últimos meses, mas as tratativas foram colocadas em modo de espera com o risco de o Santos ser rebaixado para a segunda divisão - a permanência do craque para uma eventual disputa da Série B estava praticamente descartada.

Agora, a expectativa é de que as partes cheguem a um acordo até o Natal pela extensão do vínculo por mais seis meses, até a Copa do Mundo de 2026. O Santos entende ser a melhor opção para Neymar encontrar a sua melhor versão para ser convocado para o Mundial.

O camisa 10 ainda não foi chamado por Carlo Ancelotti desde quando o italiano assumiu o comando técnico da seleção brasileira.

Neymar tratou do assunto com cuidado quando comentou publicamente sobre a renovação. Após a vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 0, na rodada final do Brasileirão, ele despistou ao ser perguntado se ficaria no clube.

"Pedi para esperassem esse jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar", finalizou.

O Santos tem como triunfo a carência de destinos para Neymar seguir jogando em alto nível caso deixe o Brasil. O craque viu o mercado reduzir drasticamente após acumular lesões nos últimos anos.

A diretoria santista deseja explorar a imagem do craque em uma série de ações comerciais para 2026. Paralelamente, quer colocar em prática projetos importantes, como a reforma da Vila Belmiro e a instituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Neymar vai realizar um procedimento no menisco do joelho esquerdo nos próximos dias e deve estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda na reapresentação do elenco, em janeiro.

O camisa 10 desempenhou papel crucial nas vitórias sobre Sport, Juventude e Cruzeiro, que garantiram o Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, Neymar fez 28 jogos pelo Santos, ficando fora de quase metade dos 54 partidas do clube na temporada. Ele marcou 11 gols e anotou oito assistências.

