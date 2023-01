A- A+

Eterno Neymar, Galvão Bueno, Governo da Coreia do Sul e outros enviam coroas de flores a velório de Pelé O velório tem início às 10h e vai durar 24h

O velório de Pelé tem início às 10h desta segunda-feira (02), na Vila Belmiro, em Santos. Desde às 08h várias coroas de flores foram posicionadas no local. Neymar, Galvão Bueno, Governo da Coreia do Sul e outras personalidades enviaram homenagem ao Rei do futebol.

Outro ídolo da Seleção Brasileira, o ex-jogador Romário também enviou. No mundo dos esportes, o Rei recebeu da CBF, do Comitê Olímpico Brasileiro, Rodolfo Landim (Flamengo) e Real Madrid.

Fora do esporte, o cartunista Maurício de Sousa, Sílvio Santos e o Governo da Coreia do Sul enviaram suas coroas de flores. Até às 8h, mais de 30 coroas já haviam sido posicionadas.

O velório de Pelé vai durar 24 horas, para que os fãs e familiares possam se despedir do ex-jogador do Santos e Seleção Brasileira.



