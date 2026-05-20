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COPA DO MUNDO

Neymar ganha 1 milhão de seguidores após convocação para Copa do Mundo

Camisa 10 da seleção brasileira foi o jogador mais comentado após lista final de Ancelotti

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Neymar Jr., atacante do SantosNeymar Jr., atacante do Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A convocação para a Copa do Mundo de 2026 não mexeu apenas com o futebol. Ela também teve impacto direto nas redes sociais dos jogadores — especialmente nas de Neymar. Segundo dados da plataforma Radar Canarinho, criada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, o camisa 10 da seleção brasileira ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram apenas nas primeiras 24 horas após o anúncio da lista de Carlo Ancelotti.

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O crescimento reforçou o peso do atacante do Santos como principal figura midiática da seleção brasileira, dentro e fora de campo. Ainda assim, Neymar segue muito distante da liderança entre os jogadores de futebol mais seguidos do planeta.
 

Cristiano Ronaldo levantou mais um troféu pela seleção de Portugal neste domingo (8)Cristiano Ronaldo lidera o ranking de seguidores de maneira isolada. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Atualmente, o brasileiro aparece na terceira posição do ranking global, com cerca de 232 milhões de seguidores, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. CR7 lidera de maneira isolada, com impressionantes 669 milhões de seguidores — quase o triplo da base atual de Neymar. Messi aparece em segundo lugar, com 506 milhões.

Em números absolutos, o crescimento de Neymar é seguido pelos de Endrick (mais 461 mil seguidores), Rayan (+139,4 mil) e Weverton (+126,6 mil). O goleiro do Grêmio foi a grande surpresa da lista de Ancelotti.

De acordo com a plataforma, quatro jogadores da seleção ganharam mais de 100 mil seguidores cada nestas 24 horas analisadas (entre às 6h do dia 18 e 6h do dia 19). Somados, os 26 convocados ganharam, juntos, 2,3 milhões de seguidores no período.

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