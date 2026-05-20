A- A+

COPA DO MUNDO Neymar ganha 1 milhão de seguidores após convocação para Copa do Mundo Camisa 10 da seleção brasileira foi o jogador mais comentado após lista final de Ancelotti

A convocação para a Copa do Mundo de 2026 não mexeu apenas com o futebol. Ela também teve impacto direto nas redes sociais dos jogadores — especialmente nas de Neymar. Segundo dados da plataforma Radar Canarinho, criada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, o camisa 10 da seleção brasileira ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram apenas nas primeiras 24 horas após o anúncio da lista de Carlo Ancelotti.

O crescimento reforçou o peso do atacante do Santos como principal figura midiática da seleção brasileira, dentro e fora de campo. Ainda assim, Neymar segue muito distante da liderança entre os jogadores de futebol mais seguidos do planeta.



Cristiano Ronaldo lidera o ranking de seguidores de maneira isolada. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Atualmente, o brasileiro aparece na terceira posição do ranking global, com cerca de 232 milhões de seguidores, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. CR7 lidera de maneira isolada, com impressionantes 669 milhões de seguidores — quase o triplo da base atual de Neymar. Messi aparece em segundo lugar, com 506 milhões.

Em números absolutos, o crescimento de Neymar é seguido pelos de Endrick (mais 461 mil seguidores), Rayan (+139,4 mil) e Weverton (+126,6 mil). O goleiro do Grêmio foi a grande surpresa da lista de Ancelotti.

De acordo com a plataforma, quatro jogadores da seleção ganharam mais de 100 mil seguidores cada nestas 24 horas analisadas (entre às 6h do dia 18 e 6h do dia 19). Somados, os 26 convocados ganharam, juntos, 2,3 milhões de seguidores no período.

Veja também