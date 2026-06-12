Prazo para trocas se encerra e Neymar está garantido na Copa mesmo sem treinar há um mês

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Se havia alguma dúvida sobre Neymar estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, cessou com o fim prazo para trocas. Quaisquer alterações deveriam ser feitas até 24 horas antes do início do primeiro jogo, e considerando que o time de Carlo Ancelotti estreia contra o Marrocos neste sábado, 12, às 19h, não há mais tempo.



O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha de grau 2 sofrida na partida contra o Coritiba em 17 de maio, pela 16ª rodada do Brasileirão. Desde então, vem realizando trabalhos específicos para acelerar a recuperação e a expectativa é de que esteja disponível contra o Haiti na segunda rodada.

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Na última segunda-feira, 8, a CBF divulgou uma atualização sobre a situação clínica de Neymar. O camisa 10 passou por uma nova ressonância magnética que apontou evolução positiva em sua reabilitação. "Ele seguirá o processo planejado pela comissão médica da seleção brasileira", informou a entidade, à época.



Ele não treina com bola há quase um mês, porém, e já viu quatro companheiros de equipe serem cortados ou nem convocados. Casos de Wesley, por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Estêvão, com uma lesão de grau 4 na coxa direita, Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Éder Militão, por lesão na coxa esquerda.



Apesar da ausência nos treinamentos com bola e da impossibilidade de atuar na estreia brasileira, porém, Neymar nunca pareceu correr risco de ser cortado da competição. Enquanto a seleção enfrenta Marrocos, o atacante seguirá cumprindo seu planejamento de recuperação.



Depois de enfrentar o adversário africano, o Brasil volta a campo às 21h30 de 19 de junho, em jogo com o Haiti e, provavelmente, com o craque entre os relacionados, e encerra a participação na fase de grupos no dia 24, às 19h, contra a Escócia. Na última segunda-feira, 8, a CBF divulgou uma atualização sobre a situação clínica de Neymar. O camisa 10 passou por uma nova ressonância magnética que apontou evolução positiva em sua reabilitação. "Ele seguirá o processo planejado pela comissão médica da seleção brasileira", informou a entidade, à época.Ele não treina com bola há quase um mês, porém, e já viu quatro companheiros de equipe serem cortados ou nem convocados. Casos de Wesley, por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Estêvão, com uma lesão de grau 4 na coxa direita, Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Éder Militão, por lesão na coxa esquerda.Apesar da ausência nos treinamentos com bola e da impossibilidade de atuar na estreia brasileira, porém, Neymar nunca pareceu correr risco de ser cortado da competição. Enquanto a seleção enfrenta Marrocos, o atacante seguirá cumprindo seu planejamento de recuperação.Depois de enfrentar o adversário africano, o Brasil volta a campo às 21h30 de 19 de junho, em jogo com o Haiti e, provavelmente, com o craque entre os relacionados, e encerra a participação na fase de grupos no dia 24, às 19h, contra a Escócia.

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